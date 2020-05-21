Переболевшие COVID-19 медики края стали получать страховые выплаты

21 Май 2020 2020-05-21T05:01:02+03:00

Рассказываем, сколько именно

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В Красноярском крае медики, переболевшие коронавирусом, начали получать страховые выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Напомним, по указу президента, сотрудники (врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой помощи), заразившиеся COVID-19 на работе, имеют право на страховку, одноразовую выплату. Сейчас ее уже получили 40 медиков края.

Выплату производит Фонд социального страхования России.

КОНКРЕТНО

ВЫПЛАТА ПОЛАГАЕТСЯ:

- в случае причинения вреда здоровью из-за развития заболевания (синдрома) или осложнения при исполнении трудовых обязанностей - 68 811 рублей;

- при стойкой утрате трудоспособности в результате осложнений: инвалиду I группы - 2 064 339 рублей; инвалиду II группы - 1 376 226 рублей; инвалиду III группы - 688 113 рублей.

- в случае гибели - 2 752 452 рублей наследникам в равных долях.

ИСТОЧНИК KP.RU