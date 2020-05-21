Что читали, смотрели и изучали горожане на самоизоляции

21 Май 2020 2020-05-20T15:13:12+03:00

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ЛитРес, MyBook, Okko, Skyeng, Нетология и Райффайзенбанк выяснили, насколько чаще россияне стали пользоваться различными онлайн-сервисами во время самоизоляции.

В первые две недели режима самоизоляции наблюдался всплеск интереса к фильмам про эпидемии, после чего россияне чаще стали смотреть развлекательный контент, в том числе онлайн-трансляции концертов. Также жители России начали активнее читать книги. Так, пользователи книжного сервиса MyBook стали в 3,5 раза активнее добавлять к себе в аккаунт книги и начинать их чтение и прослушивание, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем расходы россиян на кино сократились на 75%, а в категории «книги» - на 42%. Исключение составило онлайн-образование, где общие траты выросли на 22%, а количество операций - на 90%. Это говорит о том, что россияне предпочитали бесплатные промо-предложения и акции от контент-платформ, пояснили в Райффайзенбанке.