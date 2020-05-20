Райффайзенбанк получил премию CX World Awards за лучший клиентский опыт

20 Май 2020 2020-05-20T15:12:14+03:00

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Райффайзенбанк стал победителем сразу в трех номинациях: «Лучший клиентский опыт» в розничном и корпоративном сегментах и «Проект изменения, CX трансформации бизнеса». Банк также вошел в число финалистов в номинации «Цифровой клиентский опыт». Ежегодная премия CX World Awards определяет самые интересные и успешные проекты, инициативы и стратегии в области клиентского опыта.

Подразделение малого и среднего бизнеса Райффайзенбанка получили 1 место в номинации «Лучший клиентский опыт в корпоративном сегменте». Весь розничный блок Райффайзенбанка – 1 место в номинации «Лучший клиентский опыт в розничном сегменте». Все команды Райффайзенбанка заняли 1 место в номинации «Проект изменения, CХ трансформации бизнеса».

«Чтобы создать лучший клиентский опыт, мы построили клиентоцентричную компанию. Это значит, что абсолютно все направления фокусируются на клиентских потребностях и удовлетворенности. Мы шли к этой цели несколько лет и выстраивали системный подход в заботе о наших клиентах», – подчеркнула Ольга Павлова, руководитель отдела стратегического управления клиентскими сегментами Райффайзенбанка.