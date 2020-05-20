Сергей Еремин: «Мы должны сохранить все социальные обязательства»

20 Май 2020 2020-05-20T15:10:38+03:00

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Мэр Сергей Ерёмин в режиме видеоконференции провёл рабочее совещание с депутатами Красноярского городского Совета депутатов по вопросу мобилизации доходов и оптимизации расходов бюджета города в 2020 году в сложившихся условиях пандемии

- Я напомню, что разработано и утверждено десять мер поддержки и ещё одна мера – по поддержке частных детских садов – находится в процессе обсуждения. Только снижением ставки по ЕНВД охвачено 94,9% представителей малого и среднего бизнеса, а это – почти 17 тысяч предпринимателей города, - доложила Ирина Антипина, заместитель главы города-руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития

Создана рабочая группа «бюджетного фильтра», члены которой вырабатывают предложения по оптимизации расходов. Представлены первые предложения:

– введён запрет на использование и перераспределение экономии по торгам;

– принято решение по сокращению расходов на содержание аппарата мэрии;

– отменены массовые общегородские мероприятия.

Из-за режима самоизоляции остаются неосвоенными средства на питание детей в детских садах и компенсацию части родительской платы за посещение детьми детских садов, а также на учебно-тренировочные сборы.

- Коронавирус стал настоящим вызовом для всех бюджетных процессов. Но мы должны реализовать заявленные меры поддержки предпринимателей, сохранив при этом все социальные обязательства перед красноярцами, – заявил глава города. – Поддержка семей с детьми – приоритет на уровне главы государства. Я считаю правильным не менять наши планы, связанные с развитием инфраструктуры образования. Необходимо оставить защищённой часть городского бюджета, связанную с субсидиями из вышестоящих бюджетов на реализацию в Красноярске нацпроектов и федеральных программ, в том числе по строительству школ, детских садов, благоустройству и обновлению дорог.