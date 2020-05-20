Начался демонтаж забора у СФУ

20 Май 2020 2020-05-20T14:50:13+03:00

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В СФУ сносят забор вокруг кампуса. Как сообщили в пресс-службе университета, процесс идет уже примерно месяц: сначала демонтировали внутренний «контур», теперь принялись за внешний.

Напомним, «периметр безопасности» был построен больше года назад – в преддверии Универсиады. После того, как Игры закончились, студенты и сотрудники стали просить убрать ограждение. Однако тогда им было сказано, на это уйдут миллионы, а таких средств у университета просто нет.

Однако летом прошлого года новый исполняющий обязанности ректора СФУ Максим Румянцев заявил: с забором нужно что-то делать. И вот результат: демонтаж пошел.

По оценкам специалистов, работы продлятся несколько месяцев. Ведь речь идет не просто о сносе забора, под периметром еще и коммуникации. Их надо убрать под землю. Но к 1 сентября обещают справиться, окончательно избавив университет от «периметра безопасности».

ИСТОЧНИК KP.RU