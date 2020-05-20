Tele2 получила 6 наград за лучший клиентский опыт

20 Май 2020 2020-05-20T13:56:02+03:00

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи в России, получил награды в 6 номинациях премии СХ WORLD AWARDS. Компания оказалась лучшей в двух номинациях, в трех категориях получила высокую оценку, а еще в одной – высокое одобрение жюри. Престижная международная награда вручается за успешные проекты и инновации в области улучшения клиентского опыта.

Второй год подряд Tele2 успешно защищает проекты в рамках премии СХ WORLD AWARDS и становится одной из лучших среди 200 компаний-участниц. Награда присуждается за самые интересные и успешные проекты, стратегии, продукты, технологии, программы совершенствования и модернизации в сфере клиентского сервиса, а также лучшим сотрудникам, руководителям и командам в индустрии клиентского опыта. Конкурс включал два этапа: эссе и защиту проектов, которая в этом году проходила онлайн. Участников оценивали 112 международных экспертов. Победителей выбирали путем тайного голосования.

Tele2 стала лучшей в категории «Командный лидер клиентского сервиса». Награду получила Елена Щербакова, руководитель контактного центра Tele2 в Ростове. За год контактный центр обработал более 15 млн обращений во всех каналах поддержки. Он первый в России и второй в мире прошел сертификационный аудит по международному стандарту качества ISO-18295.

Также оператор выиграл в категории «Онлайн клиентский опыт». Победы удостоился омниканальный подход компании к обслуживанию.