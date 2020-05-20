Как выводить детей из самоизоляции рассказал психолог Минздрава РФ

20 Май 2020 2020-05-20T13:46:51+03:00

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Как выводить детей из самоизоляции – этот вопрос, пожалуй, сейчас больше всего интересует родителей. Ведь два месяца пребывания дома и дистанционное общение со сверстниками были для многих особенно напряженными.

- Хорошо бы не менять резко тот режим, который существует сейчас. Постепенно снимаются ограничения и также постепенно можно начинать вносить небольшие изменения в режим дня, приближая график и свой, и ребенка к тому, который был до начала пандемии, - рассказывает Светлана Лазуренко, начальник центра психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»Минздрава России, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования».

Это касается и сна, который многие родители в условиях самоизоляции сместили. Нужно подумать, в каком режиме вы предполагаете жизнь ребенка по окончании пандемии, и разворачивать сегодняшнее расписание в эту сторону. Поможет и небольшой план того, какие места вы хотели бы посетить, чем хотелось бы заняться. Постройте план на ближайшее время, такой, который был бы реально осуществим, и соотнесите его по времени с тем, как будут сниматься ограничения, сообщает kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU