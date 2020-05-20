2020-05-20T13:45:57+03:00
Общество

Четыре малых котельных в Красноярске готовят к закрытию

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Ася ЖУКОВА
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Четыре малых котельных в Красноярске готовят к закрытию. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.Четыре малых котельных в Красноярске готовят к закрытию. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.
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В Красноярске готовят к закрытию еще четыре малых котельных. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, котельные будут выведены из эксплуатации по проекту «Чистый воздух» - для улучшения экологической обстановки. Процесс уже идет, в 2018-м году закрыли 7 котельных: на Джамбульской,8Г, Металлургов,3А, «РЖД» - на станции Красноярск, Пограничников,19, Маерчака,50, Вавилова,1, Красной звезды,1.

В ближайших планах – убрать котельные на Телевизорной,1, Новой Зари, 41, Ленина,216, ЭВРЗ (по последней идут переговоры). До конца 2024 года предполагается прекратить работу 35 малых котельных. Их мощности будут замещены центральными теплоисточниками.

Конечно, закрытие малых котельных – процесс непростой, он требует обновления теплосетевой инфраструктуры. И подготовка к нему уже началась. Так, стартовала реконструкция тепломагистрали на улице Ладо Кецховели. 20 мая площадку проинспектировал мэр Сергей Еремин.

- Впереди большая работа, связанная с замещением данных котельных, - подчеркнул глава города. - Один такой теплоисточник потребляет 1000 вагонов угля за сезон, и дымит посреди жилых массивов. Причем весь этот «букет» вредных выбросов попадает в самый приземный слой атмосферы, и именно этим воздухом дышим мы с вами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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