2020-05-20T11:42:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Российский оптимизм: население закупается товарами для отдыха и запчастями к автомобилям

А магазины подсчитывают рекордную выручку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Население закупается товарами для отдыха и запчастями к автомобилямНаселение закупается товарами для отдыха и запчастями к автомобилямФото: Мария ЛЕНЦ
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Россияне активно закупаются товарами для отдыха, а заодно и запчастями для автомобилей. Поскольку в путешествие за границу в ближайшее время вряд ли можно будет отправиться, а желание отдохнуть в свете происходящий событий (отмена самоизоляции и других запретов) только усиливается, многие выбирают внутренний туризм. Сказалось также начало дачного сезона. И в целом людям просто надоело сидеть по домам, всех тянет на огороды, в поездки по местным достопримечательностям или куда-то в глушь.

Специалисты отмечают рост объемов выручки от торговли в тех магазинах, которые реализуют непродовольственные товары. Например, магазины с туристским снаряжением, одеждой и другим ассортиментов для активного отдыха. Торговцы палатками и надувными лодками получили больше выручки (+13,5%), чем до кризиса, пишет kp.ru.

Торговый оборот предприятий малого и среднего бизнеса возрос до 60 % в сравнении с началом марта, за неделю прибавив 10 %. Больше всего непродовольственных магазинов, компаний сферы услуг и прочих открылось в Ленинградской области – там всего 77,2% работающих предпринимателей, чья выручка почти на докризисном уровне (91%).

Ямало-Ненецкий автономный округ также позволил открыться многим фирмам, в итоге 70,7% компаний малого и среднего бизнеса региона снова в строю с оборотами 79,4%. На третьем месте Кировская область, где заработали 61,3% малых и средних предприятий с выручкой 75,3%.

В Москве, где больше всего заболевших COVID-19, всего треть действующих компаний с той же третью докризисных оборотов. В Санкт-Петербурге теперь работает 40% торговых точек с выручкой 42,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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