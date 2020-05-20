2020-05-20T10:56:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав России спрогнозировал, когда коронавирус возьмут под контроль

И когда можно будет снять режим самоизоляции в стране
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Минздрав России спрогнозировал, когда коронавирус возьмут под контрольМинздрав России спрогнозировал, когда коронавирус возьмут под контрольФото: Мария ЛЕНЦ
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Минздрав России спрогнозировал, когда коронавирус возьмут под контроль и ситуация стабилизируется настолько, что можно будет снять режим самоизоляции во всех регионах. Это может произойти в июлю текущего, сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова в эфире программы «Док-ток» на Первом канале. Она отметила, что после этого даже если в России будут еще всплески по росту числа заразившихся новым коронавирусом, они не станут «пиковыми». Скорее всего, они будут сезонными, как это свойственно большинству острых респираторных инфекций, сообщает kp.ru.

Ранее, выступая на заседании Государственной думы, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что появление вакцины от новой коронавирусной инфекции ожидается как раз к июлю этого года. А клинические испытания планируются в июне. По ходу этих испытаний и прояснятся сроки, когда можно будет начать изучение действия вакцины в практическом применении. Министр здравоохранения считает, что в июле – ближе к последней декаде – первые вакцины от коронавируса появятся в России, что будет означать, что медики возьмут распространение COVID-19 под контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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