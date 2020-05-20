2020-05-20T10:07:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Президент России критично высказался по поводу проблем с «коронавирусными» выплатами медикам

И потребовал не перекладывать вину на главных врачей больницы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Президент России критично высказался по поводу проблем с «коронавирусными» выплатами медикамПрезидент России критично высказался по поводу проблем с «коронавирусными» выплатами медикамФото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне, 19 мая, на совещании правительства президент России Владимир Путин критично высказался по поводу проблем с выплатами медикам, которые работают с коронавирусными больными. И потребовал не перекладывать всю вину на главных врачей медицинских учреждений, поскольку на них сейчас лежит большой груз всевозможной ответственности, к тому же они работают «с утра до ночи», сообщает kp.ru.

По мнению главы государства сам документ, на основании которого деньги и назначают, составлен недостаточно четко.

- Вы знаете, вопросы всегда есть, ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные, легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, - сказал Владимир Путин.

Напомним, что деньги в размере от 25 до 80 тысяч рублей должны получить все врачи, младший и средний медперсонал, водители «скорых». Но где-то средства не дошли, а где-то дошли в неполном объеме. Как, например, коллективу «скорой» в Дивногорске. Но там уже провели перерасчет, вопрос улажен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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