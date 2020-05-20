2020-05-20T09:34:22+03:00
Происшествия

В Красноярске молодая женщина обвинила отчима в надругательстве над 3-летней дочкой

Все случилось в Ленинском районе [эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске молодая женщина обвинила отчима в надругательстве над 3-летней дочкой.В Красноярске молодая женщина обвинила отчима в надругательстве над 3-летней дочкой.
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Чудовищный случай произошел в Ленинском районе Красноярска. Здесь 22-летняя Галина М.* обвинила своего отчима, Алексея Г. в надругательстве над своей трехлетней дочкой, сообщает источник «Комсомольской правды – Красноярск».

Сама Галина пока не работает, как многие, сейчас на самоизоляции, занимается воспитанием малышки. В какой-то момент отлучилась по делам, оставив дочку с 50-летним отчимом. Это было 3 мая. А, когда вернулась, поняла, что случилась беда. Кинулась в полицию, в четвертое отделение МУ МВД России «Красноярское».

Все произошло в Ленинском районе в начале мая. Фото: Гугл карты.

Все произошло в Ленинском районе в начале мая. Фото: Гугл карты.

Сотрудники начали доследственную проверку. Она показала: подозрения матери, увы, небеспочвенны.

Кстати, ранее у мужчины судимостей не было. Никто и подумать не мог, что он на такое способен. Впрочем, однозначно обвинять отчима пока преждевременно. Точку в деле поставит суд. Но если вина Алексея будет доказана, ему грозит серьезный срок.

(*все имена изменены согласно требованиям законодательства)

ИСТОЧНИК KP.RU

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