2020-05-20T08:57:48+03:00
Происшествия

Проводка или окурок. При пожаре в Ширинском районе погибли двое мужчин

Отравились угарным газом
Ася ЖУКОВА
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Проводка или окурок. При пожаре в Ширинском районе погибли двое мужчин.Проводка или окурок. При пожаре в Ширинском районе погибли двое мужчин.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Пожар в аале Малый Спирин (это Ширинский район Хакасии) унес жизни двух человек. Трагедия произошла накануне вечером, 19 мая, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Вспыхнул частный дом на улице Октября. Увидев, что постройка объята пламенем, соседи тут же позвонили пожарным. При тушении были обнаружены тела двоих мужчин, хозяина и гостя. Им было 48 и 54 года.

По предварительным сведениям, вечером приятели устроили застолье, распивали спиртное. И не заметили, что в какой-то момент в доме возник пожар. (Следователи проверяют все версии возгорания, основные: неисправность проводки или неосторожное обращение с огнем). Выбраться сами люди не смогли, оба задохнулись угарным газом.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии, назначены экспертизы. После проверки будет принято решение – нужно ли возбуждать уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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