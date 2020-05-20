20 Май 2020 2020-05-20T08:36:30+03:00

Догнал и повалил на снег. Насильник прохожей в Хакасии пойдет под суд. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ему грозит до шести лет

Изменить размер текста: A A

42-летний житель Саяногорска (Хакасия), который зимой надругался над прохожей на улице, пойдет под суд. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по краю и РХ.

Все произошло вечером 16 февраля нынешнего года в Саяногорске. 42-летняя женщина возвращалась от подруги. Но около одного из домов Центрального микрорайона ее нагнал какой-то мужчина.

«Настиг женщину, повалил и совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера, нарушив ее право на половую неприкосновенность и половую свободу личности», - поясняют в СК.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей». Расследование уже окончено, дело передано в суд для рассмотрения по существу. Если вина обвиняемого будет доказана, он может получить до шести лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU