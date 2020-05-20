Догнал и повалил на снег. Насильник прохожей в Хакасии пойдет под суд
42-летний житель Саяногорска (Хакасия), который зимой надругался над прохожей на улице, пойдет под суд. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по краю и РХ.
Все произошло вечером 16 февраля нынешнего года в Саяногорске. 42-летняя женщина возвращалась от подруги. Но около одного из домов Центрального микрорайона ее нагнал какой-то мужчина.
«Настиг женщину, повалил и совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера, нарушив ее право на половую неприкосновенность и половую свободу личности», - поясняют в СК.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей». Расследование уже окончено, дело передано в суд для рассмотрения по существу. Если вина обвиняемого будет доказана, он может получить до шести лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU