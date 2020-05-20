2020-05-20T07:20:10+03:00
Происшествия

Ушедшего в гараж и пропавшего красноярца через два месяца нашли мертвым

Приносим соболезнования родным и близким
Ася ЖУКОВА
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Ушедшего в гараж и пропавшего красноярца через два месяца нашли мертвым. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.Ушедшего в гараж и пропавшего красноярца через два месяца нашли мертвым. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.
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68-летнего Алексея Сергеевича Ольховского, который исчез после того, как пошел в гараж, нашли мертвым. Об этом сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Напомним, мужчина пропал 2 марта. Вышел из гаража у остановки «Агропром», но дома так и не появился. Близкие очень переживали, искали, где только возможно, обратились к волонтерам.

И вот спустя больше двух месяцев пришло печальное известие: «Найден. Мертв». Выражаем соболезнования родным Алексея Сергеевича. Светлая память!

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В Красноярске больше десяти дней ищут ушедшего в гараж мужчину. 68-летний Алексей Сергеевич Ольховский исчез в самом центре города, у остановки «Агропром», сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск»,

- Второго марта в 10.20 мужчина вышел из гаража неподалеку от дома на улице Ленина, 128, - говорят волонтеры. – Больше о нем ничего неизвестно (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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