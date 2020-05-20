2020-05-20T06:54:21+03:00
Происшествия

Отобрала ключи и захлопнула дверь. В Туве мужчина заживо сгорел в машине на глазах у жены

Возбуждено уголовное дело [фото]
Ася ЖУКОВА
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В Туве мужчина заживо сгорел в машине на глазах у жены. Фото: следком Тувы.В Туве мужчина заживо сгорел в машине на глазах у жены. Фото: следком Тувы.
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Жуткий случай произошел на чабанской стоянке в Сут-Хольском районе Тувы. Здесь мужчина заживо сгорел в машине на глазах у жены, рассказали в пресс-службе СУ СК России по республике.

Трагедия случилась около четырех часов дня 16 мая. Между супругами, которые жили на стоянке, разгорелась ссора. В тот момент оба были пьяны. Мужчина сел в автомобиль, закурил. Подошла жена, стала отнимать у него ключи, началась потасовка. Сигарета упала на пол, где был разлит бензин, все вспыхнуло мгновенно. Увидев это, женщина… отобрала ключи у супруга и захлопнула дверь. В считанные секунды человек превратился в факел. Шансов спастись у него уже не было.

Женщине может грозить серьезный срок. Фото: следком Тувы.

Женщине может грозить серьезный срок. Фото: следком Тувы.

После произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас они выясняют все обстоятельства трагедии, назначено несколько экспертиз. Если вина женщины будут доказана, ей может грозить до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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