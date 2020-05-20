20 Май 2020 2020-05-20T05:49:12+03:00

У Свято-Успенского монастыря и не только. 6 новых причалов построят в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске появятся шесть новых причалов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края. Накануне, 19 мая, глава региона Александр Усс провел совещание, посвященное благоустройству общественных пространств к 400-летнему юбилею Красноярска.

На нем губернатору представили концепцию развития речных туристических маршрутов. Так, в городе один за другим должны построить шесть причалов. И первый – в районе Свято-Успенского монастыря. «Туристический маршрут в Свято-Успенский монастырь должен начать работать со следующего года. А когда будут построены все причалы, Енисей начнет превращаться в еще один проспект города Красноярска», - подчеркнул Александр Усс.

Туристический маршрут в Свято-Успенский монастырь должен начать работать со следующего года.Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одной важной темой стало продолжение благоустройства острова Татышев. Предполагается, что в нынешнем сезоне – до конца октября – здесь расширят сеть дорожек, обновят асфальт, улучшат освещение. Кроме того, на острове смонтируют четыре детских городка, поставят новые скамьи.

Далее к юбилею Красноярска планируют благоустроить площади – Революции, Театральную и Красную, а также Центральный парк. Александр Усс поручил в течение месяца внести поправки в проекты и представить их на следующем совещании.

ИСТОЧНИК KP.RU