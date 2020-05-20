У калининского кольца в Красноярске навсегда запретят парковку
Возле калининского кольца в Красноярске с 9 июня запретят остановку и парковку машин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Речь идет об участке у остановки «Торговый дом «Каравай» на улице Калинина. Там поставят знаки «Остановка запрещена», «Зона действия» и «Работает эвакуатор».
Где будут расположены знаки. Схема: сайт администрации Красноярска.
Решение о запрете парковке в этом месте пришлось принять для обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности улицы, - пояснили в пресс-службе мэрии.
Многие знают: у остановки постоянно торгуют товарами для дачников – продают рассаду, семена, садовую утварь, инструменты. Поэтому по пути на свои участки автовладельцы нередко останавливаются здесь, чтобы купить что-то нужное.
В итоге создают препятствия для движения, особенно грузового транспорта. Поэтому было решено ввести новую схему, она будет действовать постоянно.
ИСТОЧНИК KP.RU