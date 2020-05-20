2020-05-20T05:26:18+03:00
Общество

У калининского кольца в Красноярске навсегда запретят парковку

Поясняем, где именно [схема]
Ася ЖУКОВА
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У калининского кольца в Красноярске навсегда запретят парковку.У калининского кольца в Красноярске навсегда запретят парковку.Фото: ИВАНОВА Диана
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Возле калининского кольца в Красноярске с 9 июня запретят остановку и парковку машин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Речь идет об участке у остановки «Торговый дом «Каравай» на улице Калинина. Там поставят знаки «Остановка запрещена», «Зона действия» и «Работает эвакуатор».

Где будут расположены знаки. Схема: сайт администрации Красноярска.

Где будут расположены знаки. Схема: сайт администрации Красноярска.

Решение о запрете парковке в этом месте пришлось принять для обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности улицы, - пояснили в пресс-службе мэрии.

Многие знают: у остановки постоянно торгуют товарами для дачников – продают рассаду, семена, садовую утварь, инструменты. Поэтому по пути на свои участки автовладельцы нередко останавливаются здесь, чтобы купить что-то нужное.

В итоге создают препятствия для движения, особенно грузового транспорта. Поэтому было решено ввести новую схему, она будет действовать постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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