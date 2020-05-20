СК начал проверку о невыплате доплат работникам скорой помощи в Ачинске

20 Май 2020 2020-05-20T04:58:48+03:00

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В Ачинске Красноярского края информацию о том, что работники скорой помощи не получили положенные им дополнительные выплаты за работу с COVID, проверяет следственный комитет. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону и Хакасии, основание для проверки – сюжет телекомпании «ОСА», вышедший накануне.

В нем сотрудники скорой - врачи, фельдшеры, водители - массово жалуются: обещанные стимулирующие выплаты за работу в условиях пандемии коронавируса им так и не начислили.

- Мы же тоже находимся в зоне риска, - говорят люди. – Это, в первую очередь, скорая помощь. Нам кому верить?

Те же водители скорой работают в спецбригадах, выезжающих к коронавирусным больным. Но на руки получили обычные зарплаты, хотя положены надбавки – 25 тысяч рублей в месяц. Впрочем, и работники из обычных бригад считают: их обделили зря: «Мы все в контакте, сами того не зная».

По словам депутата Владимира Озеренко, доплаты получили только две бригады скорой. Руководство больницы не исключает: возможно, была ошибка в расчетах. И обещает разобраться и доплатить. Тем более из минздрава пришел новый приказ – о расширении списка получателей выплат. Речь в нем не только о тех, кто работает с больными, но и о контактных.

- До конца недели определим, кому еще положены доплаты. И выплачивать их будем с марта, а не с апреля, как сейчас, - заверяет начальство.

Между тем проверка СК в больнице продолжается. По ее результатам будет принято решение – возбуждать или нет уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU