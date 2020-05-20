Абаканскую протоку в Красноярске очистят от водорослей

20 Май 2020 2020-05-20T04:25:22+03:00

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Абаканскую протоку Енисея в Красноярске собираются очистить от водорослей и мусора. Как сообщили в пресс-службе администрации края, минэкологии уже заключило контракт с подрядчиком.

В планах – разобрать пять «островов» насыпей щебенки, которые мешают свободному течению воды, и освободить протоку от водорослей. Подготовительный этап работ начнется уже в мае. Первым делом уберут мусор с берегов водоема, на них сделают площадки, где будут размещать поднятый со дна щебень.

Основной этап намечен после 20 июня, поскольку до этого времени действует запрет на работы в русле водных объектов – из-за нереста рыб. Завершить работы предполагают в октябре 2020 года. КОНКРЕТНО

Объем насыпи, которую поднимут со дна - 25 тысяч кубометров. Водоросли уберут на площади более 146 тысяч квадратных метров и увезут на полигон отходов. Проект подготовил Красноярский институт Водоканалпроект.

Следующим этапом работ – по рекомендациям специалистов СФУ – будет восстановление проточности через тело дамбы. Это должно послужить экологическому оздоровлению водного объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU