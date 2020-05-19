Названо точное количество зараженных COVID вахтовиков в Северо-Енисейском районе

19 Май 2020 2020-05-19T16:41:28+03:00

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Стало известное точное количество заболевших коронавирусом в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, на Олимпиадинском ГОК АО «Полюс» - по данным на 19 мая 2020 года - выявлено 805 случаев заражения COVID-19. В 92,8% всех случаев болезнь протекает бессимптомно, диагнозы поставлены при обследовании контактов.

Напомним, для оказания помощи Министерством обороны разворачивается мобильный госпиталь на 100 коек, а также полевой обсервационный лагерь на тысячу мест.

Специалистами правительства, Роспотребнадзора, минздрава и компании «Полюс» на предприятии проводят необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий. Ведется постоянный контроль за их соблюдением.

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Ситуация в поселке Еруда в Северо-Енисейском районе Красноярского края требует активных действий: по последним данным количество зараженных коронавирусом вахтовиков перевалило за 300. Эпидемиологи и медики работают там круглосуточно, без выходных и перерыва. Вертолетами туда везут медицинское оборудование и все новые бригады врачей. Добровольцы в белых халатах, точнее в белых скафандрах, включаются в процесс буквально с борта вертолета (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU