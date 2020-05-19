«Делимобиль» уходит из Красноярска

19 Май 2020 2020-05-19T15:08:57+03:00

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«Делимобиль» приостанавливает работу в Красноярске. Как сообщает ТВК, с 23 мая сервис закрывается, услуга каршеринга больше не будет доступной для горожан.

О прекращении действия сервиса поминутной аренды автомобилей объявили представители компании. «Хочется обнять каждого из вас. Спасибо, что доверяли и пользовались сервисом. Мы ценим каждую минуту, проведенную в этом замечательном городе», – значится в сообщении фирмы.

Накопленными бонусами водители могут воспользоваться в любом другом городе, где работает каршеринг «Делимобиля», поделились в компании.

Напомним, сервис «Делимобиль» открыли в Красноярске осенью 2018 года. Практически с первой же недели запуска автомобили начали попадать в аварии и эвакуировать из-за нарушения парковки.

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В Красноярске утром сотрудники дорожной полиции устроили погоню за делимобилем. Как рассказали в ГИБДД города, около 6 часов утра наряд ДПС обратил внимание на арендованную машину, которая двигалась по Николаевскому проспекту в сторону правого берега. Подали сигнал водителю остановиться, чтобы проверить документы. Однако машина прибавила скорость, промчалась по Николаевскому мосту и остановилась только у гипермаркета «Лента» на Свердловской, со спущенными колесами (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU