2020-05-19T14:34:10+03:00
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Зоопарк европейского уровня

«Роев ручей» получил возможность войти в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов (EAZA) - крупнейшую мировую ассоциацию, членами которой являются лучшие парки мира
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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В апреле 2020 года Красноярскому парку флоры и фауны «Роев ручей» присвоили категорию Candidate for Membership – кандидат в члены Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA). Положительное решение по итогам экспертизы парка приняла международная комиссия, состоящая их представителей Великобритании и Нидерландов. Эксперты высоко оценили работу по модернизации территории, научной работе и экологическому просвещению.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Членство EAZA дает возможность профессионального роста наших сотрудников, - рассказал Андрей Горбань, директор парка флоры и фауны «Роев ручей». - У нас появится уникальная возможность бесплатно участвовать в мировых научных событиях, получить доступ к крупнейшей международной базе данных зоопарков. Мы сможем консультироваться и обмениваться успешным опытом с коллегами по вопросам охраны и содержания своих питомцев, ветеринарной помощи, дизайна. Но самое важное для нас – это возможность участвовать в международных программах по защите редких видов животных. И если наши условия будут признаны надлежащими, мы сможем получать таких животных бесплатно. Но для этого парк должен развиваться.

Красноярский парк, совместно с куратором от EAZA, приступает к разработке программы развития сроком на пять лет. В планах - улучшение условий содержания животных, строительство просторных вольеров, улучшение качества обслуживания посетителей, работа по программе «Доступная среда», а также научная, просветительская и природоохранная деятельность парка.

Фото: Мария ЛЕНЦ

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