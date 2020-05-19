Стало известно, сколько красноярцев носят защитные маски в транспорте

19 Май 2020 2020-05-19T14:32:39+03:00

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Стало известно, сколько красноярцев соблюдают масочный режим в общественном транспорте. Накануне, 18 мая, сотрудники дептанса провели проверки на остановках/маршрутах автобусов № 50, 53, 55, 56, 65 и 7-го троллейбуса.

Режим обязательного ношения защитных масок в условиях пандемии коронавируса был введен указом губернатора. Согласно документу, жители должны надевать маски в общественном транспорте, на остановках, а также в закрытых помещениях.

Об этом им напоминают автоинформаторы в салонах. Рассказывают о необходимости ношения масок и кондукторы. Как оказалось, в основном, пассажиры к таким мерам относится с пониманием. Больше 80% ездит в общественном транспорте в масках. (Правда, кое-кто надевает ее только, когда приближается контролер).

Напомним, ранее сообщалось, что отказавшихся носить маску в транспорте пассажиров экипаж может высадить. «Все же мы рассчитываем на сознательность и ответственность горожан, - отметил замруководителя департамента Игорь Манченко. – Мы вместе с Роспотребнадзором планируем проводить такие рейды до конца режима самоизоляции».

ИСТОЧНИК KP.RU