Стало известно, сколько красноярцев носят защитные маски в транспорте
Стало известно, сколько красноярцев соблюдают масочный режим в общественном транспорте. Накануне, 18 мая, сотрудники дептанса провели проверки на остановках/маршрутах автобусов № 50, 53, 55, 56, 65 и 7-го троллейбуса.
Режим обязательного ношения защитных масок в условиях пандемии коронавируса был введен указом губернатора. Согласно документу, жители должны надевать маски в общественном транспорте, на остановках, а также в закрытых помещениях.
Об этом им напоминают автоинформаторы в салонах. Рассказывают о необходимости ношения масок и кондукторы. Как оказалось, в основном, пассажиры к таким мерам относится с пониманием. Больше 80% ездит в общественном транспорте в масках. (Правда, кое-кто надевает ее только, когда приближается контролер).
Напомним, ранее сообщалось, что отказавшихся носить маску в транспорте пассажиров экипаж может высадить. «Все же мы рассчитываем на сознательность и ответственность горожан, - отметил замруководителя департамента Игорь Манченко. – Мы вместе с Роспотребнадзором планируем проводить такие рейды до конца режима самоизоляции».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»