ВТБ рефинансирует автокредиты с отсрочкой платежей

19 Май 2020 2020-05-19T14:22:50+03:00

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ВТБ с 28 мая первым из игроков рынка запускает в рамках рефинансирования автокредитов программу с отложенными платежами. Клиенты могут переоформить действующие автокредиты любого банка под более низкую ставку — от 4% годовых — с возможностью не платить по кредиту в течение первых трех месяцев. В будущем аналогичную программу планируется расширить на кредиты наличными и ипотеку. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе видеоконференции.

В связи со сложившейся ситуацией из-за пандемии COVID-19 и необходимостью дополнительной поддержки клиентов новое предложение позволяет получить отсрочку оплаты ежемесячных платежей сроком на 3 месяца. В течение этого периода клиенту не требуется вносить платежи по кредиту. Для оформления услуги не надо предоставлять дополнительные документы, подтверждающие ухудшение финансового положения или заболевание COVID-19.

Минимальная ставка рефинансирования в 4% доступна клиентам при условии оформления сервисных услуг и программ страхования — защита от потери работы (дисконт 2 п.п.), страхование залога на весь срок кредита (5,5 п.п.), а также пакета «Автолюбитель» (3 п.п.). Все услуги оформляются клиентами по желанию. Начиная с 28 мая, заявку можно подать на сайте банка в разделе «Рефинансирование автокредита».

Опция «Отложенный платеж» бессрочная и продолжит действовать после окончания периода пандемии COVID-19. Для её подключения необходимо отсутствие просроченной задолженности по текущему кредиту. Оформить отсрочку платежа просто: не требуется предоставления дополнительных документов, достаточно подписать соответствующее заявление.

«Заметив, что не все банки оперативно реагируют на постановления Правительства и решения Президента, например, в части предоставления государственных каникул, мы первыми на рынке разработали новый продукт по автокредитованию, который позволит рефинансировать кредиты сторонних банков с каникулами по платежам. Это позволит помочь клиентам на период самоизоляции, возможного сокращения доходов и потери места работы, а нам даст возможность, поддержав этих заемщиков, расширить свою клиентскую базу. Запускаем предложение по автокредитам до конца мая, по кредитам наличными — в июне. По ипотеке в ближайшее время также планируем разработать похожую программу», — подчеркнул Анатолий Печатников.

Доступный размер автокредита по программе рефинансирования — от 300 тыс. до 3 млн рублей. Возраст транспортного средства не должен превышать 10 лет на момент оформления нового кредита. Возможный срок рефинансирования — от года до 5 лет. Автомобиль оформляется в залог банка.

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