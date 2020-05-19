2020-05-19T14:22:50+03:00
Экономика

ВТБ рефинансирует автокредиты с отсрочкой платежей

Поделиться:
Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ с 28 мая первым из игроков рынка запускает в рамках рефинансирования автокредитов программу с отложенными платежами. Клиенты могут переоформить действующие автокредиты любого банка под более низкую ставку — от 4% годовых — с возможностью не платить по кредиту в течение первых трех месяцев. В будущем аналогичную программу планируется расширить на кредиты наличными и ипотеку. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе видеоконференции.

В связи со сложившейся ситуацией из-за пандемии COVID-19 и необходимостью дополнительной поддержки клиентов новое предложение позволяет получить отсрочку оплаты ежемесячных платежей сроком на 3 месяца. В течение этого периода клиенту не требуется вносить платежи по кредиту. Для оформления услуги не надо предоставлять дополнительные документы, подтверждающие ухудшение финансового положения или заболевание COVID-19.

Минимальная ставка рефинансирования в 4% доступна клиентам при условии оформления сервисных услуг и программ страхования — защита от потери работы (дисконт 2 п.п.), страхование залога на весь срок кредита (5,5 п.п.), а также пакета «Автолюбитель» (3 п.п.). Все услуги оформляются клиентами по желанию. Начиная с 28 мая, заявку можно подать на сайте банка в разделе «Рефинансирование автокредита».

Опция «Отложенный платеж» бессрочная и продолжит действовать после окончания периода пандемии COVID-19. Для её подключения необходимо отсутствие просроченной задолженности по текущему кредиту. Оформить отсрочку платежа просто: не требуется предоставления дополнительных документов, достаточно подписать соответствующее заявление.

«Заметив, что не все банки оперативно реагируют на постановления Правительства и решения Президента, например, в части предоставления государственных каникул, мы первыми на рынке разработали новый продукт по автокредитованию, который позволит рефинансировать кредиты сторонних банков с каникулами по платежам. Это позволит помочь клиентам на период самоизоляции, возможного сокращения доходов и потери места работы, а нам даст возможность, поддержав этих заемщиков, расширить свою клиентскую базу. Запускаем предложение по автокредитам до конца мая, по кредитам наличными — в июне. По ипотеке в ближайшее время также планируем разработать похожую программу», — подчеркнул Анатолий Печатников.

Доступный размер автокредита по программе рефинансирования — от 300 тыс. до 3 млн рублей. Возраст транспортного средства не должен превышать 10 лет на момент оформления нового кредита. Возможный срок рефинансирования — от года до 5 лет. Автомобиль оформляется в залог банка.

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Делимобиль» уходит из Красноярска
Зоопарк европейского уровня
Стало известно, сколько красноярцев носят защитные маски в транспорте
ВТБ рефинансирует автокредиты с отсрочкой платежей
Красноярская прокуратура организовала горячие линии по нарушениям в условиях пандемии COVID
ВТБ поддержал клиентов в период самоизоляции
Исполняющего обязанности прокурора Норильска оставили под арестом до конца августа
ВТБ нарастил розничный кредитный портфель на 3%
COVID не пройдет! В Роевом ручье показали, как кормят обезьян в изоляции
Красноярец выиграл в лотерею домик у моря
Экс-депутату Аркадию Волкову срезали срок на полгода
Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»
Красноярских мусульман призвали отказаться от посещения мечети в Ураза-Байрам
Сбитого во дворе Красноярска 6-летнего мальчика заподозрили в нарушении
Последние звонки в красноярских школах прозвучат онлайн
Летние отключения холодной воды в Красноярске отменили из-за коронавируса
В Красноярске возобновили прием экзаменов на водительские права
Велосипедист в наушниках вылетел под поезд в Красноярске
Вторая бригада месяц живших в 20-й больнице медиков вернулась домой
Молочный завод в Назарове закрыли на карантин из-за заразившейся COVID
«Видели? Что это было?» на юге Красноярского края массово сообщают о падении метеорита
В Хакасии мужчину насмерть забили бейсбольной битой из-за денег от проданной квартиры
Для красноярцев пройдет «горячая линия» по регистрации прав на недвижимость
В Хакасии приземлился самолет из Италии: что произошло