2020-05-19T13:44:15+03:00
Общество

Красноярская прокуратура организовала горячие линии по нарушениям в условиях пандемии COVID

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Прокуратура Красноярского края организовала проведение «горячих линий» по наиболее проблемным вопросам.Прокуратура Красноярского края организовала проведение «горячих линий» по наиболее проблемным вопросам.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуратура Красноярского края организовала «Горячие линии» по вопросам нарушения законодательства в условиях противодействия коронавирусной инфекции.

- 21.05.2020 с 10:00 до 13:00 по телефону 8 (391) 222- 47-52 состоится «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства об отходах производства и потребления, тарифообразования и начисления платы за обращение с твердыми бытовыми отходами.

- 25.05.2020 с 14:00 до 17:00 заместитель прокурора края Белогуров Сергей Викторович по телефону 8 (391) 222-47-52 примет обращения граждан по вопросам соблюдения прав детей на получение образования в условиях коронавирусной инфекции, обеспечения несовершеннолетних, категория которых определена краевым законодательством, бесплатным питанием и по осуществлению единовременных выплат семьям, имеющим детей.

- 26.05.2020 с 10:00 до 12:00 и.о. прокурора края - первый заместитель прокурора края Блошкин Александр Геннадьевич по телефону 8 (391) 222-47-52 проведет «горячую линию» по фактам нарушения трудовых прав граждан, в том числе в части оплаты медицинским работникам в условиях коронавирусной инфекции (COVID -19).

- 29.05.2020 с 10:00 до 13:00 по телефону 8 (391) 222-47-52 будет проводиться прием обращений граждан о фактах нарушений миграционного законодательства в связи с принятыми мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID -19).

На прием к руководителям прокуратуры края также можно предварительно записаться по телефону 8 (391) 222-47-57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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