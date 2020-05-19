2020-05-19T12:23:05+03:00
Происшествия

Исполняющего обязанности прокурора Норильска оставили под арестом до конца августа

Его подозревают в получении крупной взятки
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Исполняющего обязанности прокурора Норильска оставили под арестом до конца августа.Исполняющего обязанности прокурора Норильска оставили под арестом до конца августа.
Изменить размер текста:

Хаважу-Бауди Гутаеву, бывшему исполняющему обязанности прокурора Норильска (Красноярского край), продлили арест еще на три месяца. Как сообщили в пресс-службе краевого суда региона, сам Гутаев, а также его брат Докки останутся под стражей до 23 августа 2020 года включительно.

Напомним, их арестовали еще 24 декабря 2019 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Вскоре Хаважа Гутаева отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Сегодня, 19 мая, в Железнодорожном районном суде Красноярска прошли слушания о мере пресечения. В результате ее оставили без изменения: братья еще три месяца проведут под арестом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исполняющего обязанности прокурора Норильска задержали по подозрению во взятке

Силовики задержали Хаваж-Бауди Гутаева, исполняющего обязанности прокурора Норильска, задержан. Информацию подтвердил источник в правоохранительных органах, уточнив, что речь идет о получении крупной взятки. Детали задержания в силовых структурах не раскрывают, как, впрочем, и сумму взятки. Однако известно, что СК возбудил уголовное дело.

Делом занимается пятое следственное управление СКР России с дислокацией в Новосибирске. В данный момент идут следственные действия - допросы, задержанный дает показания. Известно, что в ближайшее время исполняющему обязанности прокурора суд изберет меру пресечения (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярская прокуратура организовала горячие линии по нарушениям в условиях пандемии COVID
ВТБ поддержал клиентов в период самоизоляции
Исполняющего обязанности прокурора Норильска оставили под арестом до конца августа
ВТБ нарастил розничный кредитный портфель на 3%
COVID не пройдет! В Роевом ручье показали, как кормят обезьян в изоляции
Красноярец выиграл в лотерею домик у моря
Экс-депутату Аркадию Волкову срезали срок на полгода
Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»
Красноярских мусульман призвали отказаться от посещения мечети в Ураза-Байрам
Сбитого во дворе Красноярска 6-летнего мальчика заподозрили в нарушении
Последние звонки в красноярских школах прозвучат онлайн
Летние отключения холодной воды в Красноярске отменили из-за коронавируса
В Красноярске возобновили прием экзаменов на водительские права
Велосипедист в наушниках вылетел под поезд в Красноярске
Вторая бригада месяц живших в 20-й больнице медиков вернулась домой
Молочный завод в Назарове закрыли на карантин из-за заразившейся COVID
«Видели? Что это было?» на юге Красноярского края массово сообщают о падении метеорита
В Хакасии мужчину насмерть забили бейсбольной битой из-за денег от проданной квартиры
Для красноярцев пройдет «горячая линия» по регистрации прав на недвижимость
В Хакасии приземлился самолет из Италии: что произошло