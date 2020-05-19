Исполняющего обязанности прокурора Норильска оставили под арестом до конца августа

19 Май 2020 2020-05-19T12:23:05+03:00

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Хаважу-Бауди Гутаеву, бывшему исполняющему обязанности прокурора Норильска (Красноярского край), продлили арест еще на три месяца. Как сообщили в пресс-службе краевого суда региона, сам Гутаев, а также его брат Докки останутся под стражей до 23 августа 2020 года включительно.

Напомним, их арестовали еще 24 декабря 2019 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Вскоре Хаважа Гутаева отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Сегодня, 19 мая, в Железнодорожном районном суде Красноярска прошли слушания о мере пресечения. В результате ее оставили без изменения: братья еще три месяца проведут под арестом.

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Исполняющего обязанности прокурора Норильска задержали по подозрению во взятке

Силовики задержали Хаваж-Бауди Гутаева, исполняющего обязанности прокурора Норильска, задержан. Информацию подтвердил источник в правоохранительных органах, уточнив, что речь идет о получении крупной взятки. Детали задержания в силовых структурах не раскрывают, как, впрочем, и сумму взятки. Однако известно, что СК возбудил уголовное дело.

Делом занимается пятое следственное управление СКР России с дислокацией в Новосибирске. В данный момент идут следственные действия - допросы, задержанный дает показания. Известно, что в ближайшее время исполняющему обязанности прокурора суд изберет меру пресечения (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU