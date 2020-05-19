ВТБ поддержал клиентов в период самоизоляции

19 Май 2020 2020-05-19T11:46:04+03:00

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ВТБ уделил особое внимание дистанционным продажам своих продуктов в связи с режимом самоизоляции. В апреле по сравнению со средними показателями первого квартала доля онлайн-заявок по кредитам наличными выросла на 20 п.п. – до 57%, по ипотеке на 16 п.п. – до 40%, по автокредитам на 15 п.п. – до 32%. 80% всех вкладов было открыто в ВТБ-Онлайн (+20 п.п.). Оформление цифровых дебетовых карт по сравнению с мартом увеличилось почти на 20 п.п. Доля активных пользователей ВТБ Онлайн достигла 63%, сегодня системой пользуются свыше 8,5 млн человек.

«Приоритетным направлением работы ВТБ в апреле стала поддержка клиентов, пострадавших от пандемии COVID-19. За апрель и первую половину мая ВТБ принял 215 тыс. заявок на предоставление кредитных каникул почти на 190 млрд рублей. Сегодня их получили уже 195 тыс. клиентов более чем на 164 млрд рублей. Из них свыше 70% оформлено по кредитам наличными, более четверти - по ипотеке, остальное – в рамках автокредитования. По кредитным картам отсрочку платежей получили более 1,8 млн клиентов», – отметил Анатолий Печатников.

Дополнительной мерой поддержки в апреле стала новая государственная программа субсидирования ипотечной ставки. ВТБ первым начал принимать заявки и выдавать ипотеку под 6,5% годовых. На сегодняшний день банк провел уже свыше 4,5 тыс. сделок более чем на 13,5 млрд рублей. Средняя сумма одного кредита по программе составляет около 3 млн рублей. Всего в настоящее время принято около 11 тыс. заявок на 33 млрд рублей. Регионами-лидерами по оформлению ипотеки с господдержкой являются Москва и область, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Барнаул.

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