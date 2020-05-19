ВТБ нарастил розничный кредитный портфель на 3%

19 Май 2020 2020-05-19T11:44:22+03:00

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По итогам четырех месяцев 2020 г. ВТБ увеличил объём розничного кредитного портфеля на 3,1%, до 3,387 трлн рублей. Динамика сформирована за счет роста ипотечного портфеля (на 4,8%) и портфеля кредитов наличными (на 2%), хотя в целом розничное кредитование в России замедляется. Портфель привлеченных средств вырос с начала года на 6,9%, при этом граждане все чаще переводят свои сбережения на средства до востребования и в инвестиционные инструменты. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе видеоконференции.

В условиях пандемии COVID-19 произошли значительные изменения в потребительской активности россиян. Положительная динамика продаж отмечена только по ипотечным кредитам – их объем по сравнению с прошлым годом увеличился на 2%, до 58,3 млрд рублей. В сегменте кредитов наличными выдачи сократилась в апреле на 54%, автокредитов – на 77%. Портфель кредитных карт также сократился, но незначительно – на 1,3%.

Депозитный портфель ВТБ без учета инвестиционных продуктов с начала года вырос на 2,4%, до 4,4 трлн рублей. При этом отмечается значительный переток средств со срочных вкладов на средства до востребования +22,9% и в инвестиционные инструменты. С начала года портфель инвестиционных продуктов ВТБ вырос на 25% и достиг 1,3 млрд рублей. В целом портфель привлеченных средств физических лиц с учетом инвестиционных продуктов вырос за четыре месяца почти на 7%, до 5,738 трлн рублей.

В связи с режимом самоизоляции ВТБ уделил особое внимание дистанционным продажам своих продуктов. В апреле по сравнению со средними показателями первого квартала доля онлайн-заявок по кредитам наличными выросла на 20 п.п. – до 57%, по ипотеке на 16 п.п. – до 40%, по автокредитам на 15 п.п. – до 32%. 80% всех вкладов было открыто в ВТБ-Онлайн (+20 п.п.). Оформление цифровых дебетовых карт по сравнению с мартом увеличилось почти на 20 п.п. Доля активных пользователей ВТБ Онлайн достигла 63%, сегодня системой пользуются свыше 8,5 млн человек.

«Приоритетным направлением работы ВТБ в апреле стала поддержка клиентов, пострадавших от пандемии COVID-19. За апрель и первую половину мая ВТБ принял 215 тыс. заявок на предоставление кредитных каникул почти на 190 млрд рублей. Сегодня их получили уже 195 тыс. клиентов более чем на 164 млрд рублей. Из них свыше 70% оформлено по кредитам наличными, более четверти - по ипотеке, остальное – в рамках автокредитования. По кредитным картам отсрочку платежей получили более 1,8 млн клиентов», – отметил Анатолий Печатников.

Дополнительной мерой поддержки в апреле стала новая государственная программа субсидирования ипотечной ставки. ВТБ первым начал принимать заявки и выдавать ипотеку под 6,5% годовых. На сегодняшний день банк провел уже свыше 4,5 тыс. сделок более чем на 13,5 млрд рублей. Средняя сумма одного кредита по программе составляет около 3 млн рублей. Всего в настоящее время принято около 11 тыс. заявок на 33 млрд рублей. Регионами-лидерами по оформлению ипотеки с господдержкой являются Москва и область, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Барнаул.

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