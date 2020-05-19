2020-05-19T11:30:02+03:00
Общество

COVID не пройдет! В Роевом ручье показали, как кормят обезьян в изоляции

Смотрим [фото]
Ася ЖУКОВА
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В Роевом ручье показали, как кормят обезьян в изоляции.В Роевом ручье показали, как кормят обезьян в изоляции.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Роевом ручье Красноярска показали, как берегут своих питомцев – обезьян – в период пандемии коронавируса. Напомним, зоопарк, как и многие другие учреждения массового пребывания, сейчас закрыт. «Поскольку режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до 31 мая без особых послаблений, мы работаем в социальных сетях», - рассказывают здесь. Пока полюбоваться питомцами можно только на странице Роева ручья в соцсетях.

Однако оставлять сотни и животных и птиц без ухода и присмотра немыслимо. Поэтому сотрудники по-прежнему выходят на работу, чтобы позаботиться об обитателях зоопарка.

Сотрудники строго в масках и перчатках. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники строго в масках и перчатках.Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, к приматам у них сейчас подход особый. Пока коронавирус мало изучен, неизвестно, может ли он передаваться, скажем, шимпанзе или мартышкам. Ведь в том же нью-йоркском зоопарке, например, инфекцию подхватили даже не обезьяны, а тигры, кошачьи.

"Маскарада" мангобеи не пугаются. Фото: Мария ЛЕНЦ

"Маскарада" мангобеи не пугаются.Фото: Мария ЛЕНЦ

Так что обезьян в сибирском зоопарке оберегают, как могут. Отправляются кормить их – как на службу – в полной защитной экипировке – масках и перчатках. Вряд ли любопытные мангобеи (обезьяны на фото) понимают, для чего такой «маскарад». Но от угощения не отказываются, даже из рук «засекреченных» сотрудников.

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Кто же откажется от угощения? Фото: Мария ЛЕНЦ

Кто же откажется от угощения?Фото: Мария ЛЕНЦ

Одна из тигриц, живущих в нью-йоркском зоопарке Бронкса, заразилась коронавирусом COVID-19, причем сотрудники зверинца подозревают, что инфицированы ещё шесть животных. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на руководство зоопарка и городские власти.

За больной тигрицей внимательно наблюдают медики, хищницу изолировали от сородичей, ее обследуют и собирают все необходимые анализы. Еще у одной тигрицы, двух амурских тигров и трех африканских львов тоже наблюдается сухой кашель, но их тесты пока не показали положительный результат (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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