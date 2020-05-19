2020-05-19T10:42:01+03:00
Общество

Красноярец выиграл в лотерею домик у моря

Билет купил на почте за 100 рублей
Ася ЖУКОВА
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Красноярец выиграл в лотерею домик у моря. Фото: группа по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС края.Красноярец выиграл в лотерею домик у моря. Фото: группа по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС края.
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Житель Красноярска купил на почте лотерейный билет за 100 рублей и стал обладателем собственного домика у моря. Об этом случае рассказали в группе по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС края.

Это была жилищная лотерея, розыгрыш прошел 17 мая. Всего «на кону» было десять домов у моря и денежные призы. Если клиент захочет, свой выигрыш он может взять не в натуральном эквиваленте, а суммой.

По данным ведомства, за четыре месяца нынешнего года в почтовых отделениях края купили больше 680 тысяч билетов. Из них «счастливых» – 415 тысяч. За это время было девять крупных выигрышей – от 26 тысяч до 1 100 000 рублей. Активнее всего билеты берут в Красноярске и Норильске.

Отметим, у многих до сих пор неоднозначное отношения к лотереям. Кто-то считает их реальной возможностью обогатиться, разрабатывает свои системы и покупает билеты регулярно. Кто-то уверен: все это не больше, чем фикция, и не играет никогда. А вам как кажется?

ИСТОЧНИК KP.RU

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