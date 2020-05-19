Экс-депутату Аркадию Волкову срезали срок на полгода

19 Май 2020 2020-05-19T09:51:33+03:00

Теперь ему придется отбыть в колонии шесть с половиной лет

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Бывшему депутату Аркадию Волкову отчасти смягчили наказание – срезали срок в колонии на полгода. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Напомним, Волков получил семь лет строгого режима – по решению Железнодорожного районного суда. Под уголовное дело попал из-за своего проекта «Машина добрых дел». Его сотрудники помогали пожилым и неимущим людям с ремонтом в квартирах. И за это им платила компания, с которой договорился Волков. Взамен он обещал оказывать ей покровительство.

В итоге экс-депутата осудили за «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» и «Получение взятки в крупном размере».

Однако срок в 7 лет показался слишком жестким наказанием многим красноярцам. Не говоря уже о самом Аркадии Волкове. Его защита подала в краевой суд апелляцию. И там приняли решение смягчить наказание.

- За каждое преступление на 2 месяца, - пояснили в пресс-службе ведомства. – То есть всего на 6 месяцев за активное способствование раскрытию преступлений и за явку с повинной. Так что Аркадию Волкову назначено новое наказание – шесть с половиной лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU