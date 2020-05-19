Красноярских мусульман призвали отказаться от посещения мечети в Ураза-Байрам

19 Май 2020 2020-05-19T09:29:54+03:00

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Мусульман Красноярска попросили отказаться от посещения мечети в праздник Ураза-Байрам, 23 мая, из-за пандемии COVID. Об этом сообщили Gornovosti.ru со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.

Постановление выпустил главный санитарный врач России. Согласно ему, проведение массовых мероприятий, включая временное приостановление посещения сооружений, принадлежащих Единому духовному Управлению мусульман края, должно быть запрещено.

Напомним, накануне Пасхи такой же документ с ограничениями был направлен в красноярскую митрополию.

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ИСТОЧНИК KP.RU