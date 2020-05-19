Сбитого во дворе Красноярска 6-летнего мальчика заподозрили в нарушении

19 Май 2020 2020-05-19T08:02:31+03:00

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В Свердловском районе Красноярска иномарка сбила 6-летнего мальчика. ДТП случилось 30 апреля в шесть часов вечера у дома на улице Базарной,128, сообщил собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

По его данным, 61-летний водитель за рулем Suzuki Grand Vitara ехал через двор от улицы Вавилова в сторону Красраба.

- В этот момент проезд справа налево (по ходу движения авто) пересекал 6-летний мальчик, - поясняет источник «Комсомольской правды – Красноярск». – Водитель не заметил пешехода, произошел наезд. В результате ребенок получил травмы: перелом носа, множественные ссадины, гематому губы. Его увезли на скорой в 20-ю больницу.

Сейчас по факту наезда проходит доследственная проверка. Предварительно установлено: в действиях ребенка есть нарушения. Он был в темной одежде, без световозвращающих элементов. (Кстати, в тот вечер гулял с матерью). В чем еще состояли нарушения, не уточняется.

«Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU