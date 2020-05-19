Последние звонки в красноярских школах прозвучат онлайн

19 Май 2020 2020-05-19T07:22:39+03:00

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Последние звонки в школах Красноярска из-за пандемии COVID-19 пройдут в онлайн-режиме. Об этом напомнили в пресс-службе главного управления образования.

Учебный год подходит к концу. Всю четвертую четверть дети получали образование дистанционно. В таком же режиме будут организованы и последние звонки, они намечены на 5 июня.

Школы уже готовят поздравления для своих выпускников. Будут линейки и концерты, напутствия от учителей и родителей, виртуальные экскурсии по классам и, разумеется, последний звонок.

В 151-й школе обещают показать театрализованную постановку. В 45-й – оригинальное поздравление от педагогов. В лицее №9 «Лидер» выпускники явятся на онлайн-линейку в эффектных мантиях. В лицее №10 ожидается виртуальный фотоквест, во 2-й гимназии классный час «12 мгновений весны». А в 4-й последний звонок устроят в инстаграме.

Отметим, обязательные контрольные и проверочные работы отменены. Школы сами определят форму аттестации учеников – это будет зависеть от программы и положения о дистанционном образовании. Также учебные заведения могут решить, будут ли учитывать оценки за четвертую четверть при выведении годовых отметок.

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Для одних последний звонок – это банты и слезы. Школа, гуд бай, а впереди еще ЕГЭ, чур меня, чур! Но и в этот день есть, над чем посмеяться. «Комсомольская правда» - Красноярск сделала небольшую подборку видео, которые нас улыбнули (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU