Летние отключения холодной воды в Красноярске отменили из-за коронавируса

19 Май 2020 2020-05-19T07:06:27+03:00

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В Красноярске из-за пандемии COVID отменили летние отключения холодной воды. Об этом объявил в своем инстаграме глава города Сергей Еремин.

Понятно, речь идет о плановых отключениях, и тем не менее. Шесть водозаборов Красноярска останавливать не собираются. Ведь после введения режима полной самоизоляции многие горожане постоянно остаются дома. К тому же в особом режиме работают госпитали.

Отказ от летних отключений стал возможным благодаря серьезному объему ремонтных работ, выполненных компанией «КрасКом» за минувшие три года, поясняет мэр Красноярска.

За это время были заменены все ветхие детали, которые эксплуатировали порой десятки лет. Так что пока в масштабных летних работах на сетях необходимости нет.

Один нюанс: техобслуживание трубам все-таки нужно. Поэтому отключения будут, но точечные – на несколько часов. И жителей домов обещают информировать о них заранее, чтобы смогли сделать запас воды.

ИСТОЧНИК KP.RU