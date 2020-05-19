В Красноярске возобновили прием экзаменов на водительские права

19 Май 2020 2020-05-19T06:35:24+03:00

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Прием экзаменов на водительские права в Красноярске возобновлены с 19 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

Как и прежде, подразделения ГИБДД вместе с автошколами будут принимать экзамены, теоретические, по навыкам управления машиной и движению в условиях дорожного движения.

Кроме того, возобновится проверка знаний ПДД у тех, кто был лишен прав управления автомобилем. Напомним, срок до окончания лишения должен закончиться или быть не больше трех месяцев.

Подчеркивается, что во время испытаний противоэпидемиологические меры будут соблюдаться по максимуму. Все должны надеть защитные маски перчатки, выдерживать соцдистанцию в классе – не меньше полутора метров. Помещения и авто будут проветривать после каждой группы. Люди с признаками ОРВИ и повышенной температурой к экзаменам не допускаются.

КОНКРЕТНО

Консультации для водителей, лишенных прав управления, - по номеру 8(391)278-33-59. В районах края уточняйте информацию о приеме экзаменов на территориальных сайтах и по номерам телефонов ОВД. Кандидаты должны записаться на испытания в своих автошколах.

ИСТОЧНИК KP.RU