19 Май 2020 2020-05-19T05:12:28+03:00

Велосипедист в наушниках вылетел под поезд в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

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На 90-м километре – перегоне Базаиха – Злобино - в Красноярске под колесами поезда погиб 27-летний парень.Трагедия произошла в воскресенье, 17 мая, сообщили в отделении информации и общественных связей УТ МВД России по СФО.

Как пояснили в пресс-службе КрасЖД, молодой человек переезжал пути по деревянному настилу на велосипеде. Был в наушниках. Так что надвигающийся локомотив, по всей видимости, просто не услышал. Машинист сделал все, что от него зависело, применил экстренное торможение. Но, напомним, чтобы остановиться, составу требуется не меньше километра…

Сотрудники Сибирского ЛУ МВД России устанавливают все обстоятельства случившегося. И еще раз напоминают, что на ЖД нельзя:

- ходить по путям и находиться ближе пяти метров от крайнего рельса;

- пересекать пути перед идущим поездом, если до него меньше 400 метров;

- переходить пути после прохода поезда в одном направлении, не убедившись, что не идет встречный;

- подлезать под вагоны и перелазить через автосцепки;

- проходить по ЖД моста и тоннелям, где нет дорожек для пешеходов;

- бежать по платформе рядом с вагоном движущегося поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU