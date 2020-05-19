2020-05-19T04:51:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Вторая бригада месяц живших в 20-й больнице медиков вернулась домой

Работавшие с COVID сотрудника ушли на самоизоляцию
Ася ЖУКОВА
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Вторая бригада месяц живших в 20-й больнице медиков вернулась домой.Вторая бригада месяц живших в 20-й больнице медиков вернулась домой.Фото: Мария ЛЕНЦ
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46 человек – врачи, медсестры и медбратья, санитары, немедицинский персонал… Все они завершили свое четырехнедельное дежурство в 20-й больнице Красноярска, необходимое для работы с зараженными коронавирусом больными.

Напомним, фактически люди месяц были на «передовой». Поселились в госпитале ради помощи пациентам с COVID. А, чтобы минимизировать вероятность заражения, все это время не выходили за пределы больницы.

Теперь вся смена на две недели ушла на самоизоляцию. Состояние каждого держат под контролем. Ведь сотрудники целый месяц контактировали с заболевшими.

Напомним, в инфекционных госпиталях работают по гибкому графику. Первая бригада вышла из изоляции в конце апреля. 1 мая на дежурство зашла следующая. Со вчерашнего дня к работе приступила новая смена.

Всего в пульмонологическом центре 20-й больницы живут и работают 137 человек. Это 38 врачей, 58 медсестер, а также младший персонал, медицинский и немедицинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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