2020-05-19T04:25:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Молочный завод в Назарове закрыли на карантин из-за заразившейся COVID

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Молочный завод в Назарове закрыли на карантин из-за заразившейся COVID.Молочный завод в Назарове закрыли на карантин из-за заразившейся COVID.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Завод «Назаровское молоко» в Красноярском крае закрыли на карантин из-за заболевшей коронавирусом сотрудницы. Об этом случае рассказали наши коллеги из издания Назарово онлайн.

На днях COVID-19 диагностировали у 45-летней женщины, которая занималась упаковкой продукции. Она почувствовала недомогание, мучил кашель – обратилась в поликлинику. У нее выявили пневмонию, сделали анализ на коронавирус. Увы, результат был положительным. Поэтому предприятию – 17 коллегам заболевшей – пришлось уйти на карантин. А женщину отправили в госпиталь Ачинска – лечиться. Рассказывают, что болезнь у нее протекает в средней форме тяжести, пациентка находится в палате для инфекционных больных.

Напомним, что по данным оперштаба на утро 19 мая 2020 года, количество зараженных в Красноярском крае возросло до 1872. Вылечили 543 пациентов, погибли 18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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