2020-05-18T18:38:24+03:00
Происшествия

В Хакасии мужчину насмерть забили бейсбольной битой из-за денег от проданной квартиры

Виновных нашли и уже осудили
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии мужчину насмерть забили бейсбольной битой из-за денег от проданной квартирыВ Хакасии мужчину насмерть забили бейсбольной битой из-за денег от проданной квартирыФото: Мария ЛЕНЦ
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за продажу своей квартиры. На днях состоялся суд и оба преступника (одному 31 год, другому 38) проведут в колонии строго режима 18 и 19 лет. Подробности этого жуткого преступления «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В декабре 2017 года жители Черногорска (Хакасия) встретили в Кызыле 58-летнего местного жителя. Мужчина злоупотреблял алкоголем и вел вольный образ жизни. Однако у него были деньги – незадолго до этого он продал свою квартиру за 2,5 миллиона рублей. И тогда приятели решили его убить. Но не сразу, а так, чтобы не вызвать подозрения. Они привезли свою жертву в Черногорск и поселили в арендованной квартире.

Спустя два месяца, в феврале 2018 года, повезли мужчину в Кызыл, чтобы показать всем знакомым, что он жив и здоров. И уже на обратном пути вблизи смотровой площадки Канжульского перевала (Таштыпский район Хакасии) они забили мужчину насмерть. Затем облили лицо и руки бензином и подожгли. Деньги забрали себе и потратили. Уехали из Хакасии.

Обгоревшее тело вскоре обнаружили. Сначала сыщики установили личность погибшего, затем и причастных к его смерти. Мужчин задержали через год, одного в феврале 2019 в Саратовской области, второго в марте в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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