Для красноярцев пройдет «горячая линия» по регистрации прав на недвижимость

18 Май 2020 2020-05-18T18:09:54+03:00

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Вниманию красноярцев, у кого есть вопросы, касающиеся регистрации их прав на объекты недвижимости жилого назначения. Вы хотите знать, какие документы необходимо предоставить для регистрации жилого или садового дома, коттеджа, дачи? В каких случаях сделки с объектами недвижимости требуют нотариального удостоверения, а в каких – это делать не обязательно? На что обратить внимание при совершении сделок с жильем (в том числе с использованием средств материнского капитала), чтобы не нарушить закон и не попасться на уловки нечестных продавцов?

На эти и другие вопросы вам ответят специалисты Управления Росреестра по Красноярскому краю. В среду 20 мая с 12:00 до 13:00 часов в Управлении Росреестра состоится «горячая телефонная линия» по оформлению прав на объекты недвижимости жилого назначения. Телефон «горячей линии»: (391) 226-55-13 –многоканальный.

ИСТОЧНИК KP.RU