В Хакасии приземлился самолет из Италии: что произошло

18 Май 2020 2020-05-18T17:38:23+03:00

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В столице Хакасии накануне, 17 мая, около 23 часов приземлился самолет Аirbus 330 итальянской авиакомпании Alitalia. Как выяснилось, никаких экстренных причин для этого не было, а гость из Рима сделал остановку в аэропорту Абакана для технического обслуживания по дороге в китайский город Шанхай. После дозаправки и смены экипажа воздушное судно продолжило свой путь.

В абаканском аэропорту рассказали, что им удалось заключить договоры на проведение техстопов не только с авиакомпанией Alitalia. Завтра, 19 мая, здесь ожидается транзитный Airbus А321 частной авиакомпании Avion Express из Литвы, который летит из Вильнюса в Хаймень. К слову, обе компании выбрали сначала новосибирский аэропорт «Толмачово» и даже заглядывались на «Красноярск», но абаканцам удалось привлечь их внимание и отбить у конкурентов.

Добавим, что после почти трехнедельного перерыва возобновились полеты из хакасской столицы в Москву и ежедневные рейсы в Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU