2020-05-18T17:12:45+03:00
Происшествия

В Красноярске муж на самоизоляции ударил беременную жену в живот

Ребенка удалось сохранить, с мужчиной разбирается полиция [эксклюзив kp.ru]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске муж на самоизоляции ударил беременную жену в животВ Красноярске муж на самоизоляции ударил беременную жену в животФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске муж ударил беременную жену, после чего женщина попала в роддом с угрозой выкидыша. Произошло это 18 апреля около полуночи. Как сообщил «Комсомольской правде»-Красноярск собственный источник, между супругами произошла бытовая ссора – и это в разгар самоизоляции.

Что стало причиной ссоры, не уточняется. Видимо, словами объяснить свою позицию мужчина не смог, поэтому ударил будущую мать в живот, прекрасно осознавая, что она находится на 15-й неделе. Ее доставили в больницу, медики поставили ей диагноз «тупая травма живота». А с несдержанным скандалистом разбирается полиция.

Добавим, что режим самоизоляции стал испытанием для многих семей. По мнению психологов, когда супруги долгое время находятся неотлучно рядом, в одном пространстве, у многих обостряется негативное отношение к недостаткам друг друга. Однако это ни в коем случае не оправдывает ни агрессию, ни домашнее насилие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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