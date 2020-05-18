Глава Пенсионного фонда Красноярского края не смог выйти на свободу
Управляющий отделением Пенсионного фонда Красноярского края Денис Майборода не смог выйти на свободу. Решением Железнодорожного районного суда Красноярска от 15 мая ему продлили арест еще на два месяца – до 19 июля 2020 года включительно, сообщает «ТВК Красноярск».
Напомним, что Майбороду подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). По версии следствия, в период с 19 декабря 2017 по 6 февраля 2018 года он, действуя по предварительному сговору со своим заместителем, получил через посредника взятку в сумме 13 миллионов рублей. Взятка предназначалась для обеспечения победы коммерческой фирмы в торгах на госконтракт.
По этому контракту предметом покупки было нежилое помещение для размещения УПФР Ленинского района Красноярска. Максимальная цена – более 130 миллионов рублей. Здание было приобретено. Но затем арбитражный суд расторг сделку, потому что номинальная стоимость здания оказалась в разы ниже, чем за него было заплачено из бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU