2020-05-18T16:55:58+03:00
Происшествия

Глава Пенсионного фонда Красноярского края не смог выйти на свободу

Суд оставил его под стражей еще на два месяца
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Глава Пенсионного фонда Красноярского края не смог выйти на свободу. Фото: "ТВК Красноярск"Глава Пенсионного фонда Красноярского края не смог выйти на свободу. Фото: "ТВК Красноярск"
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Управляющий отделением Пенсионного фонда Красноярского края Денис Майборода не смог выйти на свободу. Решением Железнодорожного районного суда Красноярска от 15 мая ему продлили арест еще на два месяца – до 19 июля 2020 года включительно, сообщает «ТВК Красноярск».

Напомним, что Майбороду подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). По версии следствия, в период с 19 декабря 2017 по 6 февраля 2018 года он, действуя по предварительному сговору со своим заместителем, получил через посредника взятку в сумме 13 миллионов рублей. Взятка предназначалась для обеспечения победы коммерческой фирмы в торгах на госконтракт.

По этому контракту предметом покупки было нежилое помещение для размещения УПФР Ленинского района Красноярска. Максимальная цена – более 130 миллионов рублей. Здание было приобретено. Но затем арбитражный суд расторг сделку, потому что номинальная стоимость здания оказалась в разы ниже, чем за него было заплачено из бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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