Глава Красноярска уволил из своей команды двух чиновников

18 Май 2020 2020-05-18T16:37:23+03:00

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Из администрации Красноярска продолжаются кадровые перестановки. Стало известно об увольнении еще двух чиновников. Это руководитель департамента городского хозяйства Юрий Савин и руководитель управления информатизации и связи Владимир Фольк. Оба покинули свой пост в пятницу 15 мая с формулировкой «по собственному желанию».

Известно, что Юрий Савин проработал в должности меньше года, в августе он сменил Евгения Жвакина (а тот проработал всего два месяца). Красноярцы запомнили Жвакина и Савина, как причастных к сносу исторической ограды Троицкого кладбища. Что касается Владимира Фолька, ничем скандальным за год работы в должности он не отметился.

Добавим, что на минувшей неделе из мэрии ушла руководитель управления молодежной политики Екатерина Сидоренко, она стала проректором по молодежной политике СФУ. И покинул пост главы Свердловского района Игорь Титенков, его ждет другая должность.

ИСТОЧНИК KP.RU