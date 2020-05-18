2020-05-18T16:37:23+03:00
Общество

Глава Красноярска уволил из своей команды двух чиновников

Это глава департамента горхозяйства и начальник управления информатизации
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Глава Красноярска уволил из своей команды двух чиновниковГлава Красноярска уволил из своей команды двух чиновниковФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Из администрации Красноярска продолжаются кадровые перестановки. Стало известно об увольнении еще двух чиновников. Это руководитель департамента городского хозяйства Юрий Савин и руководитель управления информатизации и связи Владимир Фольк. Оба покинули свой пост в пятницу 15 мая с формулировкой «по собственному желанию».

Известно, что Юрий Савин проработал в должности меньше года, в августе он сменил Евгения Жвакина (а тот проработал всего два месяца). Красноярцы запомнили Жвакина и Савина, как причастных к сносу исторической ограды Троицкого кладбища. Что касается Владимира Фолька, ничем скандальным за год работы в должности он не отметился.

Добавим, что на минувшей неделе из мэрии ушла руководитель управления молодежной политики Екатерина Сидоренко, она стала проректором по молодежной политике СФУ. И покинул пост главы Свердловского района Игорь Титенков, его ждет другая должность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске муж на самоизоляции ударил беременную жену в живот
Глава Пенсионного фонда Красноярского края не смог выйти на свободу
Глава Красноярска уволил из своей команды двух чиновников
Количество подтвержденных случаев коронавируса в Северо-Енисейском районе составило 866 человек
В Красноярске парни спасли тонувшую возле «Белых рос» 11-летнюю девочку
МТС продлевает действие пакета цифровых сервисов #БудьДома до конца мая и добавляет в него бесплатную музыку
Клиенты Райффайзенбанка могут инвестировать онлайн
В Красноярске началось распределение мест в детские сады
Клиенты Райффайзенбанка оформляют 87% кредитов онлайн
Губернатор Красноярского края вылетел в Северо-Енисейский район
Красноярцы сообщают об извращенце на острове Татышев
Клиенты ВТБ смогут подтвердить учётную запись на «Госуслугах» через ВТБ-Онлайн
В Красноярске начали комплектовать детские сады
Красноярские «Столбы» откроют на днях, но это не точно
Летел на скорости 120 км/ч: в Красноярске ночью на Дубровинского насмерть сбили пешехода
В Хакасии на базе приема металлолома нашли мину
Коронавирус в Туве: очаг распространения выявили в Республиканской больнице №1
В Красноярском крае усилили патрулирование лесов: впереди пожароопасный сезон
Коронавирус в Туве: умер первый пациент с COVID-19
В Красноярском крае задержали пьяного подростка за рулем