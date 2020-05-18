2020-05-18T16:17:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Северо-Енисейском районе составило 866 человек

Информацию подтверждает минздрав края
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Количество подтвержденных случаев коронавируса в Северо-Енисейском районе составило 866 человекКоличество подтвержденных случаев коронавируса в Северо-Енисейском районе составило 866 человекФото: Мария ЛЕНЦ
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Количество официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Северо-Енисейском районе составляет на 14 часов 18 мая – 866 человек. Из них у 312 диагноз подтвержден референтным центром. Такие данные приводит министерство здравоохранения Красноярского края со ссылкой на ПАО «Полюс».

Все сотрудники Олимпиадинского горно-обогатительного комбината, имеющие первичный положительный тест, изолированы. В случае подтверждения диагноза, данные заносятся в официальную статистику по количеству заболевших в Красноярском крае.

147 пациентов с подтвержденным диагнозом получают необходимую медицинскую помощь в инфекционном госпитале. 90 пациентов эвакуированы в лечебные учреждения края.

Медицинская служба ГОК усилена 14 врачами и 37 средними медицинскими работниками краевых государственных учреждений здравоохранения, ФСНКЦ ФМБА и Клинической больницы РЖД. Итого медиков – 74 человека. Основные задачи, которые стоят перед специалистами, это оценка эпидемиологической ситуации, развертывание временного эвакогоспиталя, сортировка пациентов и комплексное исследование на СOVID-19.

Напомним, что для помощи в Еруду направлены техника и специалисты Минобороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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