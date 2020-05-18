2020-05-18T15:37:38+03:00
Происшествия

В Красноярске парни спасли тонувшую возле «Белых рос» 11-летнюю девочку

Вытащили на берег и четверть часа приводили ее в чувство
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске парни спасли тонувшую возле «Белых рос» 11-летнюю девочкуВ Красноярске парни спасли тонувшую возле «Белых рос» 11-летнюю девочкуФото: ИВАНОВА Диана
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В Красноярске прохожие спасли 11-летнюю девочку, тонувшую в Абаканской протоке. Произошло это накануне, в воскресенье 18 мая. Около 8 часов вечера группа друзей гуляла по набережной возле микрорайона «Белые росы», когда заметили барахтающуюся в воде девочку. А неподалеку кричали ее подружки. Парни вытащили ребенка на берег. Один из них начал умело делать искусственное дыхание и массаж грудной клетки.

Понадобилось почти четверть часа, прежде, чем пострадавшая проявила признаки жизни, вздохнула и освободилась от воды в легких. К этому времени приехала вызванная другими очевидцами «скорая». Медики тут же забрали ребенка и доставили ее в больницу, сообщают «Городские новости». По информации краевого минздрава сейчас девочка находится в реанимации, ее состояние нестабильное, врачи делают все возможное, чтобы спасти ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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