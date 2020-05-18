2020-05-18T12:44:33+03:00
Общество

В Красноярске началось распределение мест в детские сады

До 1 сентября в Красноярске места в садиках получат около 13 тысяч дошколят
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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В этом году братьев и сестёр будут комплектовать в один детский сад в приоритетном порядкеВ этом году братьев и сестёр будут комплектовать в один детский сад в приоритетном порядкеФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 18 мая, началось распределение мест в красноярских детских садах среди детей от 1,5 до 3 лет. Комплектование завершится к 1 сентября. Набор детей в сады должен был стартовать в апреле, но был отложен из-за эпидемии коронавируса. Родителям важно помнить, что очередь традиционно «заморозят». В период автоматического комплектования родители не будут видеть положение своего ребёнка в очереди в режиме онлайн. Данные будут «размораживаться» поэтапно. Завершить первый этап комплектования планируется в середине июня. Точная дата будет сообщена дополнительно. По итогам распределения родители увидят либо новое положение ребёнка в очереди, либо статус «Скомплектован» с указанием конкретного учреждения, в котором дошколёнку предоставлено место. На этом процедура распределения мест не заканчивается, комплектование продлится до 1 сентября. О сроках получения направлений будет сообщено дополнительно. Документ можно будет забрать в детском саду, в котором ребёнку предоставили место.

В этом году братьев и сестёр будут комплектовать в один детский сад в приоритетном порядке. Ребёнок получит преимущественное право на получение места в одном конкретном дошкольном учреждении, которое уже посещают его братья или сёстры. Дошколёнку могут предложить место в другом садике только в двух случаях: если в приоритетном учреждении в нужной возрастной группе нет свободных мест, либо если в садике не предусмотрен новый набор в нужную возрастную группу.

КОНКРЕТНО

Вопросы по поводу распределения мест в детских садах - по телефонам 263–81–59, 263–81–75, 263–81–65, 263–81–76, 263–81–66.

Информация о наличии свободных мест в детских садах и о состоянии вашей очереди после комплектования появится на сайте правительства, где необходимо ввести уникальный идентификатор заявления.

Чтобы встать на очередь в детский сад, можно подать заявление через сайт госуслуг или в МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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