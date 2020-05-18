2020-05-18T12:29:46+03:00
Экономика

Клиенты Райффайзенбанка оформляют 87% кредитов онлайн

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В мае доля потребительских кредитов, оформленных в Райффайзен-Онлайн, достигла 87%, превысив показатели аналогичного периода 2019 года более чем в два раза. В условиях самоизоляции Райффайзенбанк обеспечил полную доступность кредитных решений для клиентов, которые могут получить средства на счет в считанные минуты.

Клиенты всё чаще выбирают цифровые каналы для решения финансовых задач, будь то открытие счетов и вкладов, управление брокерским счетом или покупки инвестиционных продуктов. С середины марта Райффайзенбанк рекомендовал использовать преимущественно цифровые каналы для того, чтобы снизить риски для здоровья клиентов и сотрудников в непростой эпидемиологической обстановке.

«Цифровое кредитование в Райффайзенбанке — это удобный способ получить деньги от банка мгновенно, — отметил Виталий Лавринец, руководитель управления развития розничных цифровых платформ Райффайзенбанка. — Райффайзен-Онлайн позволяет решать повседневные финансовые задачи просто, удобно и безопасно, и, благодаря возможности дистанционного обмена документами с банком, проходить весь путь от выбора продукта до его оформления за несколько минут».

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